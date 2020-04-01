بالصور: حملات التعقيم تتواصل لمكافحة «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 01 أبريل 2020, 09:18 صباحا
تعقيم شوارع زليتن، 31 مارس 2020، (صفحة البلدية على فيسبوك)

رغم نقص وضعف الإمكانات، تتواصل حملات تعقيم وتطهير المنشآت والشوارع والمنازل في العديد من المناطق بالبلاد، إذ تبذل جهود مضنية في محاولة مكافحة فيروس كورونا المستجد، والحد من انتشاره.

وفي زليتن، نفذ الفريق الوقائي التابع للجنة مكافحة جائحة كورونا عمليات التعقيم الأولية داخل نطاق البلدية، مستهدفا الأماكن الحيوية، بإشراف مكتب الإصحاح البيئي بالبلدية، كما قدمت مديرية أمن زليتن العون للفريق.

ونفذت فرق شركة سرت لإنتاج النفط والغاز أعمال تطهير وتعقيم في المناطق المحيطة بعمليات الشرطة، انطلاقا من الواجب الاجتماعي للشركة.

واستهدفت الحملة مدينة البريقة الجديدة، والبريقة المرسى، ومناطق العرقوب، وبشر، والعقيلة، وخور اوقيدة، والأربعين.

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كما قامت إحدى شركات النظافة بتطهير مستشفى القلب تاجوراء، ورش المرافق داخل المستشفى، كما نفذت أيضا أعمال التعقيم في مطبخ ميناء تاجوراء، إضافة إلى الإدارة العامة للعمليات الأمنية في المدينة وعدد من مرافقها، وذلك بمرافقة فرع الإدارة العامة للدعم المركزي تاجوراء.

ومساء أمس الثلاثاء، أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل إصابتين جديدتين بالفيروس، ليرتفع عدد المصابين في ليبيا إلى عشر حالات حتى الآن.

أحد المشاركين في أعمال التعقيم بزليتن
فرق شركة سرت تعقم مركز شرطة بشر، 31 مارس 2020، (صفحة الشركة على فيسبوك)
فرق الشركة خلال تعقيمها إحدى المناطق السكنية القريبة من أحد مواقعها
الأمن يرافق رجال شركة النظافة المسؤولة عن تعقيم مستشفى القلب تاجوراء، 31 مارس 2020، (داخلية الوفاق)
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