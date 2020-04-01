الطاهر يعتمد لائحة الرسوم البلدية

اجتماع معيتيق والطاهر لاعتماد لائحة الرسوم البلدية، 31 مارس 2020، (الحكم المحلي)

اعتمد وزير الحكم المحلي في حكومة الوفاق، ميلاد الطاهر، القرار رقم 55 لسنة 2020، بشأن لائحة القواعد الخاصة بأنواع الرسوم ذات الطابع البلدي.

جاء ذلك خلال اجتماع مع نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق، أمس الثلاثاء، وستتيح تلك اللائحة للبلديات الحصول على الموارد المالية المحلية، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الأربعاء.

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اعتماد اللائحة كان من الطلبات التي تقدم بها عمداء 25 بلدية من المنطقة الغربية والجنوبية وباطن الجبل، خلال اجتماعهم الأحد الماضي.

كما دعوا إلى إقالة وزير الصحة في حكومة الوفاق أحميد عمر ووكيل الوزارة محمد هيثم، لـ«تقصيرهما في مواجهة وباء فيروس كورونا المستجد»، وطالبوا بصرف الميزانيات، ونقل جميع الاختصاصات إلى البلديات.