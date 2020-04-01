نساء بجنوب الغريفة يتطوعن لصناعة كمامات للوقاية من «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 01 أبريل 2020, 02:15 صباحا
نساء بجنوب الغريفة يحكن كمامات واقية من فيروس كورونا، 30 مارس 2020. (منظمة فزان ليبيا)

تطوعت نساء بجنوب الغريفة في منطقة أوباري لصنع أقنعة كمامات لمستشفهن المحلي في إطار الجهود الرامية لمنع تفشي فيروس «كورونا» المستجد في المنطقة.

وأعلنت منظمة فزان ليبيا في تغريدة على حسابها بموقع التدوينات القصيرة «تويتر» أن هذه الأقنعة سيتم توزيعها مجانًا على أهالي المنطقة.

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وتأتي المبادرة النسوية في وقت تعاني فيه منطقة أوباري نقصًا حادًا في الإمكانات المتاحة لمواجهة فيروس كورونا، حيث سبق واشتكى مدير مستشفى أوباري العام، سليمان علوة من أن المنطقة «نواجه خطرًا كبيرًا دون إمكانات» في إشارة إلى نقص المعدات الطبية والطواقم العلاجية في مشفاه، لدرجة عدم احتوائه على جهاز كشف الفيروس.

وأعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الأربعاء، تسجيل ليبيا إصابتين جديدتين بفيروس كورونا المستجد، لترتفع الحصيلة الإجمالية لمصابي الفيروس في البلاد إلى 10 حالات.

نساء بجنوب الغريفة يحكن كمامات واقية من فيروس كورونا، 30 مارس 2020. (منظمة فزان ليبيا)
نساء بجنوب الغريفة يحكن كمامات واقية من فيروس كورونا، 30 مارس 2020. (منظمة فزان ليبيا)
نساء بجنوب الغريفة يحكن كمامات واقية من فيروس كورونا، 30 مارس 2020. (منظمة فزان ليبيا)
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