عيادة للكشف الأولي على حالات الاشتباه بـ«كورونا» في مصراتة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 01 أبريل 2020, 01:50 صباحا
شعار بلدية مصراتة. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن رئيس الفريق الطبي باللجنة العليا لإدارة الأزمة والاستجابة لمجابهة جائحة «كورونا» ببلدية مصراتة، الدكتور أكرم قليوان، عن افتتاح عيادة للكشف الطبي الأولي لحالات الاشتباه بالإصابة بالفيروس داخل البلدية، وذلك ابتداءً من صباح اليوم الأربعاء.

وأوضح قليوان أنه لن يتم استقبال أي حالة اشتباه بعيادة الكشف إلا عبر الاتصال بالأرقام التالية «0944190506، أو 0944210506، أو 0944230506» وذلك حسب بيان منشور على صفحة اللجنة العليا لإدارة الأزمة والاستجابة لمجابهة جائحة «كوروناء» على موقع «فيسبوك».

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ولفت المسؤول إلى أن عيادة الكشف هي المكان الوحيد المخول تحويل حالات الاشتباه إلى مركز الإيواء لتلقي الرعاية الطبية اللازمة. يشار إلى أن ليبيا سجلت إصابة 8 حالات بفيروس كورونا المستجد، فيما يخضع العشرات للكشف للاشتباه في إصابتهم بالفيروس.

وأعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، الأربعاء، تسجيل ليبيا إصابتين جديدتين بفيروس كورونا المستجد، لترتفع حصيلة مصابي الفيروس في البلاد إلى 10 حالات.

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