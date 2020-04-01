«صحة الموقتة» تحذر من شراء منتجات للوقاية من «كورونا» مجهولة المصدر

شعار وزارة الصحة بالحكومة الموقتة. (صفحة الوزارة على فيسبوك)

حذرت وزارة الصحة بالحكومة الموقتة، اليوم الأربعاء، المواطنين من شراء المنتجات الوقائية «مطهرات أو قفزات أو كمامات» مجهولة المصدر أو منتهية الصلاحية، لافتة إلى تداول كميات كبيرة من تلك المنتجات في السوق المحلية رغم عدم مطابقتها للمواصفات.

وطالبت الوزارة في بيان، المواطنين بضرورة توخى الدقة والحرص على سلامتهم بشراء الكمامات والقفزات والمطهرات الطبية الموثوق بها، ذات العلامات التجارية المعلنة والمدون عليها رقم التسجيل كمنتج طبى أو صناعي، مع ضرورة التأكد من تاريخ الصلاحية، وبيانات الصانع.

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ووجه وزير الصحة، الدكتور سعد عقوب، تعليمات مباشرة لإدارتي القطاع الخاص والتفتيش والمتابعة بالوزارة ومكاتبها بالبلديات بسرعة تنفيذ حملات تفتيشية بالتنسيق مع الأجهزة و الجهات الضبطية المعنية لإجراء حملة علي المنشآت الطبية الخاصة والصيدليات لتطبيق كافة معايير الجودة.

وأكد الوزير أن الكمامات غير المطابقة للمواصفات قد تكون سببًا فى نقل العدوى كما أن استخدامها الخاطئ قد يتسبب في الإصابة بالفيروس داعيًا إلى قصر استخدام هذه الكمامات على الفئات الأكثر عرضة لـ«كورونا».