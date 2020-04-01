لجنة مجابهة «كورونا» تناقش آلية تنفيذ قرار «الرئاسي» بدعم البلديات ماليا

جانب من اجتماع لجنة مجابهة فيروس كورونا، 31 مارس 2020. (صفحة اللجنة على موقع فيسبوك)

ناقشت اللجنة العليا لمجابهة فيروس «كورونا» المستجد في اجتماعها الحادي عشر، اليوم الثلاثاء، قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق بشأن تخصيص مبلغ مالي للبلديات من الباب الخامس بالترتيبات المالية للعام 2020، للمساعدة في مواجهة الفيروس.



وبحث المجتمعون آلية تنفيذ القرار في مجالات توفير مستلزمات الوقاية الشخصية ومكافحة العدوى في أماكن الحجر والعزل الصحي، وكذلك توفير متطلبات العناصر الطبية والطبية المساعدة بمراكز الكشف والحجر والعزل الصحي، إلى جانب التدريب وتوفير المعقمات والمستلزمات الأخرى، وذلك حسب بيان للجنة العليا لمجابهة فيروس «كورونا».

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كما تطرق الاجتماع إلى مستويات تجهيز غرف العزل والحجر الصحي وفقًا لإحاطة قدمها مدير إدارة المشروعات بوزارة الصحة، إلى جانب آلية توفير الأدوية والمعدات الطبية والإمدادات المتوفرة.



وأتفقت اللجنة العليا على متابعة صفحات التواصل الاجتماعي التي تنشر أخبار مزيفة بشأن الفيروس من شأنها نشر الفوضى والرعب بين المواطنين، مشددة على ضرورة استيقاء المعلومات بـ«كورونا» من المصادر الرسمية المتمثلة في المركز الوطني لمكافحة الأمراض.



وأعلن المجلس الرئاسي في وقت سابق اليوم، تخصيص 75 مليون دينار للبلديات والمجالس المحلية واللجان التسييرية بالمناطق، لمواجهة فيروس «كورونا» المستجد.



جانب من اجتماع لجنة مجابهة فيروس كورونا، 31 مارس 2020. (صفحة اللجنة على موقع فيسبوك)

جانب من اجتماع لجنة مجابهة فيروس كورونا، 31 مارس 2020. (صفحة اللجنة على موقع فيسبوك)