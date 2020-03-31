إنتاج ليبيا النفطي يهوي إلى مستوى غير مسبوق و«أوبك» تتوقع أبريل «الأسوأ» في الأسعار عالميا

إحدى المنشآت النفطية في ليبيا. (أرشيفية: الإنترنت)

هوى إنتاج ليبيا من النفط إلى مستوى غير مسبوق بعد أن وصل إنتاج الخام إلى 79.65 ألف برميل في 29 مارس، ليصل فاقد الإنتاج إلى 1.14 مليون برميل يوميا، وبذلك تكون خسائر ليبيا من إغلاق الموانئ والحقول النفطية قد قفزت إلى 75.1 مليون برميل منذ 17 يناير الماضي وحتى أمس الإثنين، حسب إحصائية صادرة عن المؤسسة الوطنية للنفط.



فيما أوضح تقرير منظمة «أوبك» الشهري، أن إنتاج ليبيا من النفط قد تراجع خلال شهر فبراير الماضي بواقع 647 ألف برميل، عندما سجل الإنتاج 146 ألف برميل يوميا في 20 فبراير الماضي مقابل 793 ألف برميل في 20 يناير الماضي. وتوقعت «أوبك» أن يكون أبريل «الشهر الأسوأ» لأسعار الخام، مع زيادة وفرة المعروض في السوق العالمية والركود الاقتصادي المصاحب لجائحة «كوفيد-19».