مديرية أمن طبرق توجه نداء لسكان المدينة

القاهرة - بوابة الوسط: خديجة العمامي | الثلاثاء 31 مارس 2020, 08:52 مساء
مبنى مديرية أمن طبرق. (ألإنترنت)

وجهت مديرية أمن طبرق، نداء لسكان المدينة ناشدتهم فيه بضرورة احترام المسافات الآمنة عند شبابيك المصارف وفقًا للإجراءات الاحترازية الوقائية من فيروس «كوفيد19» المعروف بكورونا المستجد.

وطالبت مديرية أمن طبرق في بيان أصدرته الثلاثاء المواطنين الالتزام بالابتعاد عن التجمعات والأماكن المزدحمة قدر الامكان.

وفي السياق ذاته بحث مدير أمن طبرق، عميد ميلود جواد، أمس الاثنين مع مديري فروع المصارف التجارية وضع آلية عمل تتناسب مع الإجراءات الاحترازية الوقائية من فيروس «كوفيد19» المعروف بكورونا المستجد.

وناقش المجتمعون بمديرية أمن طبرق «وضع الية معينة للصرف فيما يتماشى مع إجراءات الوقاية والسلامة الشخصية المحددة من وزارة الصحة بمنع التجمعات والتقليل منها قدر الإمكان»وفقًا لمكتب الإعلام الأمني بالمديرية.

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يذكر أن المصرف المركزي في بنغازي أصدر الأربعاء الماضي تعليمات إلى المصارف التجارية بشأن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس «كورونا» المستجد، منها تحديد مدة العمل اليومي بواقع ثلاث ساعات، كما تضمنت أن يقتصر الدوام الرسمي على الفترة من 9 صباحا وحتى 12 ظهرا، ويجوز في الحالات الاستثنائية مد ساعات الدوام حسب حاجة العمل.

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