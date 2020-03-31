حكماء البطنان يناشدون اللجنة العليا لمكافحة «كورونا» دعم البلديات الحدودية

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي | الثلاثاء 31 مارس 2020, 08:31 مساء
مجلس حكماء البطنان أثناء تلاوة البيان. (بوابة الوسط)

أصدر مجلس حكماء البطنان، اليوم الثلاثاء، بيانًا ناشد فيه اللجنة العليا لمكافحة وباء «كورونا» المكلفة من القيادة العامة بضرورة دعم البلديات الحدودية الثلاث طبرق وبئر الأشهب وامساعد.

وطالب مجلس حكماء البطنان في البيان الذي اطلعت عليه «بوابة الوسط» بدعم البلديات الحدودية الثلاث (طبرق وبئر الأشهب وامساعد) بمخصصات للطوارئ، محملا مسؤولية أي تقصير قد يحدث في ذلك للجنة العليا.

كما طالب المجلس بضرورة «إعطاء كامل الصلاحيات لعمداء البلديات الثلاث وضرورة وضع حل عاجل وسريع للأسر الليبية العالقة بالحدود الليبية المصرية».

وشدد مجلس حكماء البطنان على ضرورة تواصل اللجنة العليا لمكافحة وباء «كورونا» مع عمداء بلديات طبرق وبئر الأشهب وامساعد لأنها تعتبر الجناح الشرقي لليبيا.

ودعا مجلس حكماء البطنان القيادة العامة إلى العمل على معالجة تدفق الهجرة غير الشرعية عبر الشريط الحدودي بين ليبيا ومصر ودعم مقر الحجر الصحي في طبرق بكل الإمكانات.

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