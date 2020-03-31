بوشناف يتابع إجراءات مديرية أمن توكرة لمواجهة «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 31 مارس 2020, 07:40 مساء
وزير الداخلية بالحكومة الموقتة، المستشار إبراهيم بوشناف. (صفحة الوزارة على موقع فيسبوك)

بحث وزير الداخلية بالحكومة الموقتة، المستشار إبراهيم بوشناف، اليوم الثلاثاء، بمكتبه بديوان الوزارة في مدينة بنغازي، مع مدير مديرية أمن توكرة، العميد رافع البرغثي، سير عمل المديرية والتدابير التي اتخذتها لمواجهة فيروس «كورونا» المستجد.

وتطرق الاجتماع إلى عمل الغرفة الأمنية المشتركة برئاسة مدير أمن توكرة لتنفيذ بلاغات وزارة الداخلية بشأن الإجراءات الاحترازية والوقائية لمجابهة الفيروس، إضافة إلى عمل اللجنة الفرعية لمكافحة «كورونا» التابعة للجنة العليا وكل الترتيبات المتخذة بالخصوص، وذلك حسب بيان منشور على صفحة وزارة الداخلية بموقع «فيسبوك».

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وشدد بوشناف على ضرورة قفل مداخل ومخارج نطاق اختصاص مديرية أمن توكرة، بما يضمن عدم دخول أو أخروج أية آلية من وإلى المدينة، مع تنفيذ قرار حظر التجول خلال الساعات المحددة، واتخاذ كل ما من شأنه التخفيف عن المواطنين وتسهيل شؤون حياتهم اليومية دون المساس بالإجراءات المتخذة.
 

مدير مديرية أمن توكرة، العميد رافع البرغثي. (صفحة وزارة الداخلية بالحكومة الموقتة على فيسبوك)
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