«الرئاسي» يرحب بدعوات توحيد مصرف ليبيا المركزي

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 31 مارس 2020, 06:15 مساء
شعار حكومة الوفاق. (أرشيفية: الإنترنت)

رحب المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، اليوم الثلاثاء، بدعوات الأطراف الدولية وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وسفارة الولايات المتحدة في ليبيا لإعادة توحيد مصرف ليبيا المركزي وإنهاء الانقسام وعودة مجلس إدارة المصرف إلى الانعقاد للاضطلاع بمهامه التي حددها القانون، وتحمل مسؤولياته تجاه الشعب الليبي في ظل الظروف الطارئة التي فرضتها ضرورات مواجهة فيروس «كورونا» المستحد.

وذكر المجلس في بيان، بدعواته المتكررة إلى توحيد المؤسسات السيادية وفي مقدمتها مصرف ليبيا المركزي، وكذلك مساعيه في سبيل انعقاد مجلس إدارة المصرف وتجاوز الانقسامات السياسية وإدارة السياسة النقدية، باعتبارها إحدى أهم مقومات السياسة الاقتصادية العامة.

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