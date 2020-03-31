مصدر من «هاتف ليبيا» يوضح سبب تذبذب الإنترنت والاتصالات في بني وليد

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد | الثلاثاء 31 مارس 2020, 05:34 مساء
مولد كهرباء خاص بشركة «هاتف ليبيا» في بني وليد. (الإنترنت)

أرجع مصدر فني بشركة «هاتف ليبيا» في بني وليد، سبب تذبذب وعدم استقرار خدمات الإنترنت والاتصالات في المدينة إلى انقطاع التيار الكهربائي المتكرر لفترات طويلة تتجاوز خمس ساعات في اليوم.

وقال المصدر لـ«بوابة الوسط»، اليوم الثلاثاء، إن انقطاع الكهرباء المتكرر تسبب في خسائر وأضرار كثيرة، مضيفا أن مكتب اتصالات بني وليد سعى من أجل الحصول على وقود الديزل عن طريق القنوات الرسمية ومن محطات الوقود بالمدينة لكن دون جدوى، و«لم نتمكن من الحصول على الوقود إلى هذا الوقت».

وأشار المصدر الفني إلى أن شركة «هاتف ليبيا» تضطر عند انقطاع التيار الكهربائي عن المحطات والمقسمات الرئيسية التابعة لها إلى تشغيل المولد المتوافر لدى الشركة الذي يحتاج إلى كمية من الوقود.

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