منظمة مدنية تعمل على توفير 30 ألف كمامة لذوي الدخل المحدود بطبرق

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي | الثلاثاء 31 مارس 2020, 05:26 مساء
تصنيع الكمامات الطبية في طبرق. (الإنترنت)

جهزت إحدى منظمات المجتمع المدني في بلدية طبرق أكثر من خمسة آلاف قطعة قماش طبي بالتعاون مع إحدى الشركات الخاصة لصناعة ما يزيد على أكثر من 30 ألف كمامة، لتوزيعها على مستحقيها من ذوي الدخل المحدود.

وقال المكتب الإعلامي لفريق الشراكة المجتمعية بطبرق إن عددا من النساء المتطوعات بالمنظمة باشرن بالتنسيق مع بعض المشاغل ومحال الخياطة والتطريز بالمدينة في تجهيز الكمامات، بالتعاون مع شركة المتحدة للمعدات الطبية.

وأكد المكتب الإعلامي للشراكة المجتمعية بطبرق أن هذه العملية تجري دون مقابل من أجل الإنسانية فقط لمكافحة فيروس «كورونا»، موضحا أن شركة المتحدة وهي إحدى الشركات الطبية المحلية تبرعت بالقماش الطبي لتجهيز الكمامات لنقصها بالمدينة

وأضاف المكتب الإعلامي أن الفريق يسعى لتجهيز ما يزيد على 30 ألف كمامة، مثنيا على الجهود الإنسانية والتطوعية والخدمات المجتمعية النبيلة، التي تعمل دون كلل أو ملل فى صناعة الحياة بالمدينة.

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