مجلس الدولة يشكل لجنة لمتابعة إجراءات «الرئاسي» الاستثنائية في مواجهة كورونا

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 31 مارس 2020, 04:03 مساء
اجتماع سابق للمجلس الأعلى للدولة برئاسة خالد المشري. (أرشيفية: الإنترنت)

شكل المجلس الأعلى للدولة لجنة بهدف متابعة الإجراءات الاستثنائية المتخذة من قبل المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأوضح المجلس في بيان اليوم الثلاثاء أن اللجنة ستكون على تواصل دائم مع اللجنة العليا لمواجهة الفيروس المشكلة من المجلس الرئاسي.

ويرأس اللجنة، محمد حميدة صمود، وتضم في عضويتها كلا من:  ماجدة الفلاح، وفتحي العربي، وهناء جبريل العرفي، ومضان الزرقاني، وعمر خالد العبيدي، وإدريس أبو فايد، ومراد نجم الدين مختار.

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ونص قرار مجلس الدولة كذلك على أن تختص لجنته بتقديم تقرير يومي إلكترونيا لمكتب رئيس المجلس (خالد المشري)، على أن يوضح التقرير نشاط اللجنة والعراقيل التي تواجه اللجان المختصة بمكافحة فيروس كورونا، فضلا عن تقديم المقترحات والتوصيات.

ويفرض المجلس الرئاسي حظرا للتجول من الساعة الثانية ظهرا إلى الساعة السابعة صباحا لمواجهة فيروس كورونا، كما حدد ساعات دوام العمل الرسمية من الساعة 9 صباحا إلى الساعة الثانية عشر ظهرًا، وحظر التجول بين المدن إلا في حالات محددة.

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