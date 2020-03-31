«بلدي أبوسليم»: جريحان في سقوط صاروخين على منازل بمحلة أبوسليم

آثار سقوط صواريخ على منازل مواطنين في محلة أبوسليم في 31 مارس 2020. (بلدية أبولسليم)

أعلن المجلس البلدي أبوسليم، اليوم الثلاثاء، إصابة شخصين إثر سقوط صواريخ على منازل مواطنين في محلة أبوسليم (الحاراتي).



وأوضح المجلس في منشور عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أن المصابين يتلقون العلاج بمستشفى الحوادث أبوسليم. ونوه المنشور بـ«وقوع خسائر كبيرة بالممتلكات الخاصة والعامة جراء تناثر الشظايا على السيارات وبعض الإصابات المباشرة بالمنزل على الأسر الآمنة في بيوتهم».

واتهم المجلس البلدي أبوسليم، في المنشور، قوات القيادة العامة بتنفيذ الهجوم، فيما لم يتسن لـ«بوابة الوسط» تأكيد التفاصيل من مصدر مستقل.

وفي وقت سابق اليوم، قالت وزارة بحكومة الوفاق إن قذيفة سقطت على منطقة قرقارش في طرابلس أصابت منزلًا، مما أدى إلى مقتل المواطن رمضان قباج، وإصابة أخيه.

ولا تزال حرب العاصمة طرابلس مستمرة بين قوات القيادة العامة وحكومة الوفاق بالرغم من الدعوات الدولية لوقف إطلاق النار وتطبيق هدنة إنسانية من أجل إتاحة الفرصة لمواجهة فيروس «كورونا المستجد» الذي أصاب ثمانية ليبيين حتى الآن.

آثار سقوط صواريخ على منازل مواطنين في محلة أبوسليم في 31 مارس 2020. (بلدية أبولسليم)

آثار سقوط صواريخ على منازل مواطنين في محلة أبوسليم في 31 مارس 2020. (بلدية أبولسليم)

سيارة مهشمة إثر سقوط صواريخ على منازل مواطنين في محلة أبوسليم في 31 مارس 2020. (بلدية أبولسليم)