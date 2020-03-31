«الرئاسي» يخصص 75 مليون دينار للبلديات لمواجهة «كورونا»

اجتماع سابق المجلس الرئاسي في 10 مارس 2019. (الإنترنت)

أعلن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق تخصيص 75 مليون دينار للبلديات والمجالس المحلية واللجان التسييرية بالمناطق، لمواجهة فيروس «كورونا» المستجد.

وجاء في قرار المجلس اليوم، الثلاثاء، أن هذا المبلغ يأتي ضمن الباب الخامس (نفقات الطوارئ) بالترتيبات المالية للعام 2020 تنفيذا لما تم الاتفاق عليه في اجتماع المجلس المنعقد في 17 مارس الجاري عمداء البلديات بشأن مواجهة الفيروس، حسب صفحة إدارة التواصل والإعلام التابعة للمجلس على موقع فيسبوك.

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كما ننص القرار على التزام الجهات التي تصرف لها الأموال بالصرف في حدود المبلغ المخصص، على أن يكون ذلك لتغطية أربعة أنواع من النفقات، هي:

- أولا: توفير متطلبات التشغيل ومستلزمات الوقاية الشخصية ومكافحة العدوى لأماكن العزل والحجر الصحي الموقت، حسب توصيات المركز الوطني لمكافحة الأمراض

- ثانيا: توفير متطلبات العناصر الطبية والطبية المساعدة بمراكز الكشف والعزل والحجر الصحي.

- ثالثا: وفير المعقمات ومواد الرش بحسب توصيات المركز الوطني لمكافحة الأمراض.

- رابعا: التوعية والتدريب.

وأشار القرار إلى الالتزام بتقديم التقارير الدورية إلى اللجنة المشكلة من المجلس الرئاسي لمتابعة مكافحة فيروس «كورونا»، التي تتولى التنسيق مع وزارة المالية بشأن تنفيذ القرار وإصدار التفويضات المالية للجهات التي سيصرف لها الأموال.

وأصيب ثمانية ليبيين بفيروس «كورونا» حتى الآن؛ بينما تحاول مختلف المناطق الحد من انتشار الفيروس الذي أودى بحياة 37 ألف شخص حول العالم وأصاب أكثر من ألف آخرين.