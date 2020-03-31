«الإمداد الطبي» يعلن وصول 100 حاوية تحمل مستلزمات لمواجهة فيروس كورونا

مستلزمات طبية في مخازن جهاز الإمداد الطبي، 31 مارس 2020 (الإنترنت)

أعلن جهاز الإمداد الطبي التابع لحكومة الوفاق وصول 100 حاوية مستلزازمات طبية تشمل أدوات تعقيم ومطهرات لرفع جاهزية المرافق الصحية في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقال رئيس الجهاز الطاهر بالخير في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء إنه تم استخراج عدد من الحاويات من ميناء طرابلس وتفريغها في المخازن الجهاز، وسيتم استخراج الباقي لاحقا، معتبرا أن العمال والموظفين يقومون بدورهم في ظروف صعبة للغاية.

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وأشار إلى أنه سيتم توزيع المستلزمات على جميع المرافق الصحية، وهو ما يستلزم وقتا، مطالبا المسؤولين بالمستشفيات والمراكز الصحية الالتزام بموعد تسليم هذه المستلزمات.

وأضاف بالخير أن جهاز الإمداد يقدم تجهيزات للمؤسسات والوزارات والبلديات التي طلبت ذلك، لمواجهة فيروس كورونا، مؤكدا أن المخزون الحالي من الإمداد الطبي في مستوى جيد.