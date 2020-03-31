إصلاح أعطال شبكة الكهرباء في درنة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 31 مارس 2020, 01:10 مساء
أفراد بفرق الصيانة خلال إصلاحهم عطل في خط كهرباء بدرنة، 31 مارس 2020، (شركة الكهرباء)

تمكنت فرق الصيانة بإدارة توزيع كهرباء درنة، اليوم الثلاثاء، من إصلاح أعطال الشبكة الكهربائية في المدينة.

ونفذت الفرق صيانة لكابل ضغط منخفض في منطقة المغار، تعرض لأضرار بسبب أعمال حفر قام بها مواطن، إضافة إلى معالجة ماس كهربائي في محطة تحويل المدرية، حسب بيان الشركة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الثلاثاء.

وأمس الإثنين، أطلقت الشركة ت حذيرا من أعمال حفر جارية بين برجي ضغط عالي في منطقة المطرد غرب الزاوية، مؤكدة أنها قد تؤدي إلى سقوطهما، كما خاطبت عميد بلدية الزاوية الغربية من أجل التدخل العاجل لإيقاف الحفر.

أضرار بالشبكة في درنة جراء ماس كهربائي
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