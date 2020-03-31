«مكافحة الأمراض» يشكل لجنة لمكافحة «كورونا» بـ5 تكليفات

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 31 مارس 2020, 12:30 مساء
مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض بدرالدين بشير النجار، (أرشيفية: الإنترنت)

قرر مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض، بدرالدين النجار، تشكيل لجنة علمية تختص بمكافحة فيروس كورونا المستجد، موجها إليها خمسة تكليفات.

وتختص اللجنة بوضع خطط وآلية تدريب العناصر الطبية والطبية المساعدة في كيفية التعامل مع المصابين والحالات المشتبه بها، حسب القرار بتاريخ 26 مارس الجاري.

وتتولى اللجنة وضع إبداء المشورة العلمية فيما يختص بتلك الحالات، ومراجعة واعتماد الأدلة الإرشادية الخاصة بالفيروس.

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كما كلف النجار اللجنة بإبداء الرأي والمشورة في المواصفات الواجب توفيرها في غرف الحجر الصحي، والتعامل مع ما يستجد إليها من أعمال.

ويجرى العمل حاليا على تقوية ودعم شبكة الرصد والتقصي لمواجهة الفيروس، حسب الدكتور بدرالدين النجار، الذي طالب المنظمات الدولية بتقديم المزيد من الدعم لمكافحة هذا الوباء.

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