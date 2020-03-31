شركة مليتة ترحب بإطلاق موظفي «أكاكوس» المخطوفين

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 31 مارس 2020, 11:45 صباحا
إحدى منشآت حقل الشرارة النفطي، (أرشيفية: الإنترنت)

رحبت شركة مليتة للنفط والغاز بإطلاق موظفي شركة «أكاكوس» للعمليات النفطية الجديدة المخطوفين منذ 14 يوليو العام 2018.

والموظفان هما أشرف خالد مسلم وفالانتينو يوسكاسو، روماني الجنسية، وقد خطفا خلال عملهما في إحدى محطات حقل الشرارة النفطي، حسب بيان الشركة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الإثنين.

وكان مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط أعلن أمس، إطلاق الموظفين، دون إيضاح الملابسات، داعيا أجهزة إنفاذ القانون المعنية إلى إجراء مزيد من التحقيقات في الحادث بشكل عاجل، وكشف المسؤولين عن جريمة الخطف.

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