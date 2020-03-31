وزارة الصحة بالحكومة الموقتة تضع شروطا جديدة للتبرع بالدم

وضعت وزارة الصحة بالحكومة الموقتة شروطا جديدة، للتبرع بالدم، مشيرة إلى أن هذه الشروط تأتي في إطار الإجراءات الاحترازية الوقائية من فيروس «كوفيد19» المعروف بكورونا المستجد.

وقال وزير الصحة الدكتور سعد عقوب إن هذه «التوصيات تأتي في إطار حرصه على سلامة المواطنين وعلى أهمية اتباع تنفيذ طرق وإجراءات السلامة خلال التبرع بالدم وفق اشتراطات ومقاييس الوقاية الصحية، لضمان عدم انتقال الفيروس».

وأوضح الدكتور سعد عقوب أن أهم هذه الشروط هي «منع القادمين من السفر بالتبرع بالدم لمدة 28 يوما (بعد العودة)، وكذلك منع المخالطين للشخص المصاب بالفيروس لمدة 28 يوما، ومنع المصابين بالفيروس لمدة 3 أشهر (بعد الشفاء) من التبرع».

وحذر الدكتورعقوب على «كافة المتبرعين وخاصة لمن ظهرت عليه أعراض الحمى أو عدوى الجهاز التنفسي بضرورة تجنب زيارة مصارف وبنوك الدم أو مواقع حملات التبرع بالدم خلال هذه الفترة».

وشدد الوزير عقوب على «كافة مصارف الدم بالبلاد على إعداد مخزون كاف للتعامل مع هذه الجائحة لا قدر الله، وذلك خلال الساعات المسموح بها للتجوال مع ضرورة العمل علي منع التجمعات وإعداد حملات التبرع بالدم من خلال التنقل لبعض الجهات والمؤسسات أو تحديد الأعداد بحيث لا يتم تواجد أعداد كبيرة منهم خلال نفس الوقت، وذلك تماشيا مع قرارات اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كورونا (كوفيد19)، ولتلافي أي انخفاض في مخزون وحدات الدم».

عقوب يعلن وصول جهاز الكشف عن «كورونا» إلى بنغازي

ونبه وزير الصحة «كافة أقسام ومصارف الدم بضرورة الإبقاء على مخزون كاف من الدم لضمان الاستجابة القصوى للحالات المستعجلة، والتي تتطلب نقل الدم إليها بصورة سريعة دون انتظار أو بحث عن متبرع فوري لإنقاذ الحالات الطارئة، خصوصا تلك الفئات النادرة والتي قد لا يتوافر البديل لها».