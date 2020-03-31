لجنة مجابهة «كورونا» تضع ضوابط حظر دخول البضائع غير الطبية والغذائية

وكيل وزارة الداخلية في حكومة الوفاق خالد مازن خلال رئاسته لجنة مجابهة كورونا، 31 مارس 2020، (صفحة اللجنة على فيسبوك)

ناقشت اللجنة العليا لمجابهة فيروس «كورونا» في اجتماعها حزمة من الإجراءات لتقليل خطر انتشار الوباء، منها وضع ضوابط وآلية لحظر دخول البضائع إلى البلاد عدا الطبية والمواد الغذائية.

وستسهم الآلية في ضمان عدم تفشي الفيروس في البلاد، حسب بيان اللجنة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الثلاثاء.

كما ناقشت اللجنة أماكن الحجر الصحي وفقا لمقترح مقدم من قبل صندوق التضامن الاجتماعي، وفقا لتوصيات اللجنة العليا لمجابهة فيروس كورونا.

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يذكر أن اللجنة شُكلت بتوجيه من المجلس الرئاسي، وتضم ممثلين عن وزارات عدة بحكومة الوفاق، وقد سبق أن تقدمت بعدة توصيات، منها وقف التنقل بين المدن للتقليل من تفشي المرض.

وإلى الآن سجلت ثماني حالات مصابة بالفيروس في ليبيا، وفقا لإحصائيات المركز الوطني لمكافحة الأمراض.