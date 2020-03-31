«الرقابة على الأغذية» يطلق تحذيرا بعد ضبط علب سردين بتاريخ صلاحية «مزور»

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 31 مارس 2020, 09:10 صباحا
علب سردين مضبوطة بتاريخ صلاحية مزور، 30 مارس 2020، (الرقابة على الأغذية)

أطلق مركز الرقابة على الأغذية والأدوية تحذيرا إلى المواطنين بعد ضبط علب سردين بتاريخ صلاحية مزور.

وضبط رجال المركز فرع تاجوراء تلك العلب المتداولة في السوق المحلية، مما دعا المركز إلى مطالبة المواطنين بعدم شراء أي منتج غذائي أو دوائي إلا بعد التأكد من تاريخ الصلاحية، حسب بيان على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الثلاثاء.

وأكد البيان مخاطبة المركز الجهات المسؤولة للتعميم من أجل سحب الكميات من هذا المنتج في كافة الأسواق.

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وينفذ المركز حملات أكثر نشاطا خلال الفترة الحالية، في ظل حالة الطوارئ في البلاد لمواجهة خطر تفشي فيروس كورونا المستجد، إذ استهدفت حملاته مؤخرا عددا من المراكز الطبية والصيدليات للوقوف على استعداداتها وقدرتها على تقديم الخدمات الصحية للمواطنين.

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