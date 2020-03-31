«مكافحة الأمراض» يعلن عن تسع حالات اشتباه إصابة بفيروس كورونا

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 31 مارس 2020, 12:28 صباحا
مقر المركز الوطني لمكافحة الأمراض. (أرشيفية: الإنترنت).

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، أن المختبر المرجعي لصحة المجتمع التابع للمركز، استلم الإثنين، 9 عينات مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا.

وأوضح المركز، في بيان اليوم، أن الحالات تشمل عينة من كل من مدينة الخمس ومستشفى الزاوية ومصحة نواة المستقبل بالزاوية الجنوبية.

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وأضاف أن العينات تشمل أيضا عينتين من المستشفى الجامعي طرابلس، وعينة من طرابلس وأخرى من مستشفى غريان، وعينة من مصحة الرازي بالخمس، وعينة مستشفى العجيلات.

ولفت البيان إلى أن الحالات جميعها سلبية وثبت عدم إصابتها بالفيروس.

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