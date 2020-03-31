مؤسسة النفط: كان بإمكاننا استغلال خسائر الإقفالات في شراء معدات وأجهزة طبية لمواجهة كورونا

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 31 مارس 2020, 12:04 صباحا
مقر المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس, (أرشيفية : الإنترنت)

أكدت المؤسسة الوطنية للنفط، أن خسائر إقفالات النفط، كان «بإمكاننا إنفاقها على المعدات والأجهزة الطبية التي ستساعد الليبيين على مكافحة فيروس كورونا المستجد».

ولفتت المؤسسة في بيان اليوم، إلى أن الخسائر الناتجة من إقفال منشآتها منذ 17 يناير الماضي، سجلت 3.808 مليار دولار، بعدما تراجع إنتاج الخام إلى 79 ألفًا و655 برميلًا في اليوم بحلول أمس الأحد.

فيما أكدت المؤسسة أنها مازالت تعمل جاهدة لتوفير المحروقات لكافة الليبيين في كامل أرجاء البلاد، «على الرغم من الصعوبات الشديدة والإغلاق غير القانوني للعديد من المنشآت المخصصة لإنتاج النفط وتوزيعه».

ودعت المسؤولين عن الإقفال إلى «الرفع الفوري للحصار المفروض» وتجنيب حياة العاملين بقطاع النفط والمواطنين مزيدا من المعاناة فوق معاناتهم المستمرة، كما دعت باقي أجهزة الدولة إلى المحافظة على ما تبقّى من احتياطيات مالية وتقليل مصاريفهم أيضا.

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