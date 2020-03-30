الناظوري: البلاد في حالة طوارئ 100%.. ولن نستطيع إخفاء معلومات حول عدد حالات الإصابة بكورونا

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 30 مارس 2020, 11:55 مساء
رئيس أركان قوات القيادة العامة، الفريق عبدالرازق الناظوري, (داخلية الموقتة)

أكد رئيس الأركان التابعة لقوات القيادة العامة، رئيس اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا، الفريق عبدالرازق الناظوري، أن البلاد في حالة طوارئ بنسبة 100%، مشددا على أن اللجنة لن تستطيع إخفاء المرض في حال وصوله لمناطق سيطرة الحكومة الموقتة.

وشدد الناظوري خلال انعقاد اللجنة اليوم الإثنين بديوان وزارة الداخلية في منطقة قرنادة، على أهمية التوعية لتجنب وصول المرض وانتشاره رغم انعدام الإمكانيات، مؤكدا أن اللجنة تواصل عملها ليل نهار لتوفير كافة الإمكانيات اللازمة للمراكز الطبية، رغم عدم استلام اللجنة مليما واحدا حتى الآن.

وثمن وقوف عدد من رجال الأعمال مع اللجنة في توفير عدد لا بأس به من الأدوية والمستلزمات الطبية بسعر التكلفة، دون مطالبات مالية في الوقت الراهن.

حضر الاجتماع أعضاء اللجنة وزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف، ووزير الصحة الدكتور سعد عقوب، إضافة إلى مدراء المراكز والمستشفيات والخدمات الطبية في المنطقة الممتدة من المرج غربا وحتى إمساعد شرقا، كما ضم الاجتماع فرق التقصي والرصد والمتابعة المعنية بالكشف عن الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا، ومتابعة حالات الحجر الصحي، والعزل المنزلي للحالات المشتبه بها، وحجر تلك التي تأكد إصابتها بالمرض وتتبع مخالطيها.

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