«مكافحة الأمراض» يطالب منظمات الأمم المتحدة بمزيد الدعم لمواجهة «كورونا»

المدير العام للمركز الوطني لمكافحة الأمراض الدكتور بدر الدين بشير النجار, (أرشيفية : الإنترنت)

دعا رئيس المركز الوطني لمكافحة الأمراض، الدكتور بدر الدين النجار، مختلف منظمات الأمم المتحدة إلى تقديم مزيد الدعم الفني والتقني للمركز لمساعدته في التصدي لفيروس «كورونا».

وأكد النجار، في تصريح له اليوم، أن المركز اتخذ كل الإجراءات المحلية اللازمة لمجابهة فيروس «كورونا المستجد».

وكان المركز أعلن خلال الأيام الماضية تسجيل ثماني حالات إصابة بالفيروس، فيما اتخذت حكومتا الوفاق والموقتة عددًا من الإجراءات الاحترازية للحيلولة دون توسعة دائرة الانتشار.

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وكان النجار، قال في وقت سابق، إن العمل جارٍ حاليًا على تقوية ودعم شبكة الرصد والتقصي لمواجهة فيروس «كورونا المستجد»، التي تستهدف تتبع الحالات المصابة بفيروس «كورونا» والمخالطة لها، بهدف كبح انتشار الوباء.

وشدد النجار على استنفار جميع الإمكانات المحلية لتجاوز الأزمة، بتكاتف كل القطاعات وجهات المجتمع المدني، حسب حديثه في مقطع فيديو على صفحة المركز بموقع «فيسبوك»، أمس الأحد.

ونوه بعمل المركز بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف»، التي قدمت دعمًا تقنيًّا ولوجستيًّا ، معقبًا: «نحتاج إلى مزيد الدعم لتجاوز الأزمة».