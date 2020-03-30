بالصور.. دوريات وتمركزات أمنية لمتابعة تطبيق حظر التجول في مدن الجفارة

تمركزات أمنية لمتابعة تطبيق حظر التجول في مدن الجفارة, 30 مارس 2020 (داخلية الوفاق)

انتشرت دوريات وتمركزات أمنية تابعة لمديرية أمن الجفارة، مساء اليوم الإثنين، لمتابعة تطبيق وتنفيذ قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق بشأن إعلان حظر التجول في كل من الكريمية والسواني والنجيلة الغربية والسهلة وبوابة الضبيع.

وبحسب بيان لوزارة الداخلية لحكومة الوفاق اليوم، يأتي ذلك ضـمن الإجـراءات الاحـترازية الـصادرة عـن الـغرفة الـرئـيسية لإدارة الأزمـة لـمكافحة فايروس كـورونا الـمستجد بالوزارة.

وشدد البيان أن مدير أمن الجفارة عميد ناصر إطيف، وجه تعليمات لكافة مكونات المديرية بضرورة التقيد والالتزام بما ورد بالقرار ووضعه موضع التنفيذ الفوري، وفق الخطة الأمنية الموضوعة بهذا الشأن.

تمركزات أمنية لمتابعة تطبيق حظر التجول في مدن الجفارة, 30 مارس 2020 (داخلية الوفاق)

تمركزات أمنية لمتابعة تطبيق حظر التجول في مدن الجفارة, 30 مارس 2020 (داخلية الوفاق)

تمركزات أمنية لمتابعة تطبيق حظر التجول في مدن الجفارة, 30 مارس 2020 (داخلية الوفاق)

تمركزات أمنية لمتابعة تطبيق حظر التجول في مدن الجفارة, 30 مارس 2020 (داخلية الوفاق)