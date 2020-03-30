اللجنة العليا لمكافحة كورونا بـ«الموقتة» تجتمع بمسؤولي الصحة من المرج حتى امساعد

اجتماع لجنة مكافحة كورونا بمسؤولي قطاع الصحية من امساعد حتى المرج. (وزارة الداخلية بالحكومة الموقتة)

عقدت اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا المشكلة من قبل القيادة العامة برئاسة رئيس الركان الفريق الناظوري، اليوم الاثنين، اجتماعا موسعا في قرنادة مع المسؤولين الصحيين من المرج حتى امساعد، بمنطقة قرنادة شرق البلاد، والذي جرى خلاله مناقشة وبحث آخر التطورات والاستعدادات الجارية لمكافحة تفشي الفيروس.

وحضر الاجتماع أعضاء اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا وزير الداخلية بالحكومة الموقتة المستشار إبراهيم بوشناف، ووزير الصحة الدكتور سعد عقوب، إضافة إلى مديري المراكز والمستشفيات والخدمات الطبية في المنطقة الممتدة من المرج غربا وحتى امساعد شرقا.

وقالت وزارة الداخلية بالحكومة الموقتة عبر صفحتها على «فيسبوك» إن الاجتماع ضم فرق التقصي والرصد والمتابعة المعنية بالكشف عن الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا، ومتابعة حالات الحجر الصحي، والعزل المنزلي للحالات المشتبه بها، وحجر تلك التي تأكد إصابتها بالمرض وتتبع مخالطيها.

وأوضحت الوزارة أن اجتماع اللجنة في منطقة قرنادة يأتي ضمن الخطة التي أعدتها للانتشار المكاني بما يكفل السيطرة على منع انتشار الوباء من خلال الوقوف على تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة بالخصوص.

اللجنة العليا لم تتسلم أموالا

واستهل رئيس اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا، الفريق عبدالرازق الناظوري، الاجتماع بالتذكير بسلسلة القرارات المتخذة للحيلولة دون انتشار الوباء، مثمنا دور كافة من وقف لتتخطى البلاد هذه الأزمة. مؤكدا أن البلاد في حالة طوارئ بنسبة 100%.

وقال الناظوري «إن اللجنة لن تستطيع إخفاء المرض في حال وصل لمناطق سيطرة الحكومة الليبية»، مشددا على أهمية التوعية لتجنب وصول المرض وانتشاره رغم انعدام الإمكانيات.

وذكر الناظوري «أن اللجنة تواصل عملها ليل نهار لتوفير كافة الإمكانات اللازمة للمراكز الطبية، رغم عدم تسلم اللجنة مليما واحدا حتى الآن»، مثمنا وقوف عدد من رجال الأعمال مع اللجنة في توفير عدد لا بأس به من الأدوية والمستلزمات الطبية بسعر التكلفة دون مطالبات مالية في الوقت الراهن.

حملات ممنهجة

من جهته قال وزير الداخلية بالحكومة الموقتة عضو اللجنة المستشار إبراهيم بوشناف إن كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها اللجنة أو وزارة الداخلية جاءت بناء على آراء اللجنة الاستشارية الطبية وعدد من الخبراء الوطنيين المختصين في التعامل مع الأوبئة والأمراض.



وأشار بوشناف إلى ما وصفه بـ«حملات ممنهجة تهدف لزعزعة الأمن القومي في هذا الظرف الراهن من خلال محاولة التشويش على المواطنين في القرارات المتخذة لصالحهم، والتي تحول دون انتشار الوباء بينهم»، موضحا أن الخطر يشمل ليبيا بالكامل.



وأكد بوشناف أن اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا «منفتحة على كل الآراء العلمية، وأنها مستعدة لاتخاذ أي قرار بناء على رأي المختصين»، مشددا على ضرورة المحافظة على حجر المدن وتنفيذ حظر التجول خلال الساعات المحددة لأنه إجراء استدعته الضرورة الملحة، وأن كل ما يهم اللجنة هو درء الخطر عن أهلنا»، مؤكدا أنه «لا تهاون في تطبيق هذه القرارات».

الإجراءات الصحية

وقال عضو اللجنة وزير الصحة الدكتور سعد عقوب إن حالات الإصابة المعلن عنها في المنطقة الغربية عبر المركز الوطني لمكافحة الأمراض «مؤكدة»، لافتا إلى أنه الجهة المعتمدة لدى منظمة الصحة العالمية ولا يمكنه التلاعب بالأمر.



وشدد عقوب على ضرورة تطبيق الحجر الصحي لحالات الاشتباه في الأماكن المحددة، وعدم نقلها لمدينة بنغازي أو غيرها إلا بعد تأكيد الإصابة بالمرض وفقا للإجراءات المتفق عليها. مشيرا إلى أن كل المدن والمناطق تم تجهيز حجر صحي بها، وأن التجهيزات بها جميعها شبه منتهية.



تجهيز أماكن الحجر الصحي

ونوه عقوب إلى أن جهازي الكشف عن الفيروس المعروف باسم (PCR) موجود في كل من مستشفى الأمراض الصدرية الكويفية ومركز بنغازي الطبي الذي أفصح عن تجهيز البرج الثالث بالمركز بسعة 200 سرير للحجر الطبي، فيما انتهى تجهيز مستشفى الهواري العام بسعة 100 سرير، و34 سريرا للعناية الفائقة، إضافة لمستشفى بنينا الميداني بسعة 100 سرير، إضافة إلى مستشفى الصدرية المنصورة الواقع في نطاق بلدية شحات، ومستشفى قرنادة العسكري، وغيرها في سرت وأجدابيا والبريقة وطبرق والمرج ودرنة والقبة والكفرة بسعات سريرية جيدة.

وأشار عقوب إلى أن اللجنة الطبية الاستشارية «يقتصر عملها على تقديم المشورة ولا علاقة لها بالأمور التنفيذية»، موضحا أن المكافأة المخصصة بموجب قرار مجلس الوزراء للأطباء والممرضين والعاملين المواجهين الأزمة «لن تصرف إلا لمن سيتعاملون مباشرة مع المرض في حال ظهر حالات».

وقالت وزارة الداخلية بالحكومة الموقتة إن مديري المستشفيات والمراكز والخدمات الطبية وفرق الرصد والتقصي والمسؤولين الصحيين ثمنوا من جهتهم عمل اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا، مشددين على ضرورة توفير كافة الاحتياجات اللازمة للعمل في أقرب وقت، وضرورة زيادة الوعي بين المواطنين بخطورة المرض.

وأكد المسؤولون الصحيون ضرورة تنفيذ الإجراءات التي اتخذتها اللجنة العليا للوقاية من المرض وضمان عدم انتشاره، مستعرضين الخطط والبرامج التي أقاموها والتي سيقيمونها لاحقا للتوعية بمخاطر المرض وآليات التصدي له، مؤكدين أن التزام البيوت وحظر التجول والنظافة الشخصية وتقليل الاختلاط قدر الإمكان هي الإجراءات الواقية من المرض والمانعة انتشاره.