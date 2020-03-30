منظمة الصحة العالمية تجري تدريبا للأطقم الطبية في سبها

سبها - بوابة الوسط: رمضان كرنفودة | الإثنين 30 مارس 2020, 06:15 مساء

نظم مكتب منظمة الصحة العالمية في الجنوب، أمس الأحد، بالتعاون مع إدارة الخدمات الصحية في سبها دورة تدريبية استهدفت الأطقم الطبية بهدف التوعية بكيفية مكافحة العدوى.

وقالت مندوبة منظمة الصحة العالمية بالجنوب، الدكتورة راضية الجداوي لـ«بوابة الوسط»، إن منظمة الصحة العالمية في الجنوب وضعت خطة من أجل رفع كفاءات الأطقم الطبية والعاملين الصحيين بالجنوب، وذلك من خلال تدريبات حول كيفية مكافحة العدوى أثناء عملهم.

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من جانبه قال أحمد علي، أحد المشاركين في الدورة لـ«بوابة الوسط» إن الهدف من التوعية هو الفرز المبكر للحالة المصابة بفيروس «كورونا» والاحتياطات النموذجية والقياسية المفترض اتباعها من كل طبيب أو طاقم التمريض إلى جانب معرفة الضوابط الإدارية والبيئة التي من المفترض أن كل مستوصف صحي أو قروي يتبعها لمكافحة العدوى.

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