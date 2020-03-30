ضبط أكثر من 70 مهاجر غير شرعي بمدينة أجدابيا

ضبطت وحدة التحري والقبض بمديرية أمن أجدابيا، أكثر من 70 مهاجر غير شرعي بالمدينة، مشيرة إلى أن الأشخاص الذين جرى ضبطهم من الجنسيات المصرية والسودانية كانو متواجدين باماكن تجميع المهاجرين غير الشرعيين داخل المدينة.

وأكدت مديرية أمن أجدابيا في بيان على صفحتها بموقع «فيسبوك» الاثنين أن «هؤلاء المهاجرين ألقي القبض عليهم بعد ورود معلومات عن وجودهم في أماكن مختلفة بالمدينة، وجرى ضبطهم عقب إعداد محضر تحر للتأكد من المعلومات الواردة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم».

وأشارت مديرية أمن أجدابيا إلى أن المقبوض عليهم من المهاجرين غير الشرعيين جرى حجزهم إلى حين استكمال الإجراءات القانونية لغرض إحالتهم إلى الجهات المختصة.

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ولفتت المديرية إلى أن «حملة المداهمات التي تقوم بها الأجهزة الأمنية بالمدينة مستمرة على أوكار المهربين للهجرة غير الشرعية حتى يجري قطعها وتجفيف منابعهم من جذورها وضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه زعزعة الأمن والاستقرار بالمدينة».