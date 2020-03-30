مجلس النواب في طرابلس يتهم القيادة العامة بمنع وصول مساعدات الوقاية من «كورونا»

اجتماع سابق لأعضاء مجلس النواب في طرابلس (أرشيفية: الإنترنت)

اتهمت لجنة الحريات وحقوق الإنسان في مجلس النواب المنعقد بطرابلس، قوات القيادة العامة بمنع وصول المساعدات الإنسانية والطبية اللازمة لمواجهة فيروس «كورونا»، إلى المناطق التي تسيطر عليها.

وأضافت اللجنة، في بيان اليوم الإثنين، أن قوات القيادة العامة قامت بـ«تهجير السكان وإيقاف العملية التعليمية»، منذ بدء حرب طرابلس في الرابع من أبريل الماضي، مشيرة إلى «استهداف البنية التحتية من مدارس ومطارات ومؤسسات صحية ومرافق مياه وكهرباء»، حسب البيان المنشور على صفحة مجلس النواب في طرابلس على موقع «فيسبوك».

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كما اتهمت اللجنة قوات القيادة العامة بـ«تجنيد الأطفال واستخدامهم في القتال، والقيام بأعمال القتل والإخفاء القسري والتعذيب».

وطالبت بوضع آليات قانونية محلية ودولية لاتخاذ الإجراءات الجنائية ضد مرتكبي هذه الخروقات.