السفارة الليبية في روما تؤكد استمرار تقديمها المنح المالية لأبناء الجالية

جانب من المساعدات التي تقدم من السفارة الليبية في روما لأبناء الجالية. (الإنترنت)

أكدت السفارة الليبية في إيطاليا استمرارها في توصيل المعونات إلى جميع الليبيين على الأراضي الإيطالية، خاصة مَن يصعب الوصول إليهم، حيث تم إرسال منح مالية ومواد للوقاية من فيروس «كورونا» لهم.

وأوضحت السفارة في بيان، اليوم الإثنين، أنها تدعم جميع الليبيين في إيطاليا «لمواجهة هذه الأيام العصيبة»، مشيرة إلى استكمال برنامج المنح المالية للسجناء المتواجدين فى السجون الإيطالية.

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ونبهت إلى أنها لازالت تقوم بجهود مكثفة بتعاون مع محامي السفارة المكلف متابعة السجناء الليبيين، لتسريع عملية الإفراج عنهم للأسباب الوقائية من الوباء.

وارتفع عدد الوفيات بفيروس «كورونا» في إيطاليا إلى أكثر من 10 آلاف و700 حالة، فيما زاد عدد المصابين إلى أكثر من 97 ألف شخص, اليوم الإثنين.