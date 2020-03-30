لجنة الأزمة بمصراتة تؤكد إصابة 6 حالات بفيروس «كورونا» وخضوع 21 للحجر الصحي

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 30 مارس 2020, 03:22 مساء
تعقيم مديرية أمن مصراتة تحسبا لانتشار فيروس كورونا، 21 مارس 2020. (الإنترنت)

أكدت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس «كورونا» بمصراتة، اليوم الإثنين، إصابة 6 حالات بالفيروس في المدينة، فيما تخضع 21 حالة للحجر الصحي.

وأشارت اللجنة، في مؤتمر صحفي، إلى أن المدينة لم تصل بعد للمرحلة الرابعة التي يمكن خلالها وصف المنطقة بأنها «موبوءة»، منبهة إلى أنها لم تتسلم أيًّا من الأموال المعلن تقديمها للمدينة لمواجهة الفيروس حتى الآن.

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ولفتت إلى أنها كانت متأكدة من انتشار الفيروس بين أكثر من حالة بعد تسجيل الحالة الأولى في البلاد الأسبوع الماضي، مضيفة أن لجنة الرصد توسِّع دائرة الاشتباه لاكتشاف الإصابات مبكرًا، منبهة إلى ضرورة الإعلان المبكر عن الحالات المصابة.

وأشادت اللجنة بتعامل سكان مصراتة مع الإجراءات الوقائية، ما يحد من انتشار الفيروس، وطالبت بالالتزام بالبقاء في المنازل لتجنب الإصابة.

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