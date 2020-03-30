معيتيق يناقش مع سفير إيطاليا مخاطر انتشار «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 30 مارس 2020, 02:45 مساء
لقاء نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق، مع السفير الإيطالي غوزيبي بوتشيني، 30 مارس 2020، (حكومة الوفاق)

ناقش نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق، مع السفير الإيطالي لدى ليبيا غوزيبي بوتشيني، مخاطر انتشار وباء فيروس «كورونا المستجد».

وتناول اللقاء، الذي عُـقد بديوان رئاسة الوزراء، مستجدات حرب العاصمة، والوضع العسكري في مناطق الاشتباكات وتداعياتها على الأوضاع الإنسانية في طرابلس، حسب بيان إدارة التواصل في حكومة الوفاق على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الإثنين.

وجدد السفير الإيطالي دعم بلاده تنفيذ مخرجات مؤتمر برلين، والتنسيق مع مختلف الدول لوقف العمليات العسكرية، وتركيز الجهود لمواجهة جائحة «كورونا».

والثلاثاء الماضي، بحث وزير الداخلية في حكومة الوفاق فتحي باشاغا مع السفير الإيطالي التعاون في المجال الأمني، حيث ناقشا سبل دعم وتدريب الكوادر الشرطية في ليبيا، بالإضافة إلى عدد من القضايا الأمنية ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

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وفي 23 مارس الجاري، أجرى رئيس المجلس الرئاسي، فائز السراج اتصالًا هاتفيًّا مع رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، عبَّر خلاله عن تضامن الحكومة والشعب الليبي مع إيطاليا في مواجهة أزمة «كورونا».

وإلى الآن سجلت ثماني حالات إصابة بالفيروس داخل ليبيا، إذ كانت أول حالة مسجلة لمواطن قادم من المملكة العربية السعودية، ويبلغ من العمر 73 عامًا.

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