مديرية أمن زوارة: استثناء شاحنات البضائع من حظر التجول

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 30 مارس 2020, 01:35 مساء
النصب التذكاري في مدينة زوارة، (أرشيفية: الإنترنت)

قالت مديرية أمن زوارة، اليوم الإثنين، إن شاحنات نقل البضائع مستثناة من حظر التجول التام.

ولفتت إلى تمديد المجلس الرئاسي، أمس الأحد، ساعات الحظر في البلاد تحسبا لانتشار فيروس «كورونا»، ليكون اعتبارا من الساعة الثانية ظهرا إلى الساعة السابعة صباح اليوم الثالي، حسب بيان المديرية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وحدد القرار ساعات دوام العمل الرسمية من الساعة 9 صباحا إلى الساعة الثانية عشرة ظهرًا، كما منع المجلس الرئاسي التنقل بين المدن إلا في الحالات التي أشار إليها في قراره السابق.

وفي 21 مارس الحالي، أعلن المجلس الرئاسي حظر التجول في كامل التراب الليبي، واستثنى من حظر التجول الأعمال ذات الطبيعة السيادية والأمنية والصحية والصيدليات وأعمال البيئة والكهرباء والطاقة والاتصالات وحركة الشحن.

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