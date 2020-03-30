النهر الصناعي: بدء ضخ المياه إلى طرابلس والمدن المجاورة

إحدى منظومات النهر الصناعي، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن جهاز النهر الصناعي منظومة الحساونة سهل الجفارة، بدء دخول المياه التدريجي لشبكة مياه مدينة طرابلس والمناطق المجاورة اليوم الإثنين.

جاء ذلك بعد إعادة تشغيل الآبار ومحطات ضخ المياه بمعدل تدفق 200 ألف متر مكعب في اليوم، مع استمرار الزيادة التدريجية لمعدلات تدفق المياه والوصول للمعدلات المعتادة الليلة، حسب بيان الجهاز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وانقطعت المياه عن طرابلس وباقي المدن اليوم، بسبب توقف تزويد حقل الآبار الشرقي بالكهرباء، مما أدى لتوقف الآبار عن العمل ومحطات الضخ، حسب الجهاز، الذي سبق أن توقع عودة معدلات ضخ المياه المعتادة غدا الثلاثاء.