منظمة الصحة الدولية تسلم معدات طبية لمواجهة كورونا في سبها

أثناء تسليم المعدات الطبية من منظمة الصحة الدولية إلى مدينة سبها. (بوابة الوسط)

سلمت منظمة الصحة الدولية بالمنطقة الجنوبية مواد طبية إلى كل من فرع المركز الوطني لمكافحة الأمراض بسبها وإدارة الخدمات الصحية بالمدينة.

وقالت مندوبة المنظمة الدولية فى الجنوب الليبي، رضياء الجداوي، لـ«بوابة الوسط» إن المواد التي جرى تسليمها أمس الأحد شملت شحنة من الأدوية والمستلزمات والمحاليل إلى جانب مشغلات المختبر، وذلك فيما يخص إدارة الخدمات الصحية بسبها.

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أما فرع المركز الوطني لمكافحة الأمراض فقد تسلم جهاز تنفس صناعي ومشغلات مختبر، حسب الجداوي التي أكدت أن هذه الخطوة تأتي في إطار استجابة منظمة الدولية للوضع الطارئ بخصوص جائحة كورونا التي اجتاحت العالم ووصلت إلى ليبيا.

وسجلت ليبيا 8 حالات إصابة بفيروس كورونا حتى أمس الأحد، بينما اتخذت تدابير وقائية في مختلف المناطق للوقاية من الفيروس الذي أودى بحياة أكثر من 33 ألف شخص حول العالم وأصاب أكثر من 700 ألف آخرين.