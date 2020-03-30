تعقيم مطار معيتيقة وشوارع سبها وعين زارة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 30 مارس 2020, 11:05 صباحا
تعقيم شوارع عين زارة، 29 مارس 2020، (داخلية الوفاق)

لا تنقطع جهود مكافحة فيروس كورونا المستجد في ليبيا، خصوصا بعد تسجيل عدد من الإصابات، إذ تستمر أعمال التطهير في العديد من البلديات، في محاولات حثيثة لمنع تفشي الوباء.

وجرى تعقيم مطار معيتيقة ومرافقه كاملة، من قبل غرفة الطوارئ لإدارة الأزمة في بلدية سوق الجمعة، حسب بيان إدارة المطار على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أمس الإثنين.

ونفذت فرق شباب العمل التطوعى في سبها حملة تعقيم شوارع وأحياء المدينة، رغم ندرة الإمكانات المتاحة لهم، حسب بيان البلدية على صفحتها في موقع فيسبوك.

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وفي عين زارة، نفذ فرع الإدارة العامة للدعم المركزي طرابلس حملة تطهير وتعقيم داخل نطاق البلدية، بالتعاون مع هيئة السلامة الوطنية، وشملت رش شوارع المنطقة، إضافة إلى تعقيم السيارات والمحال بها.

وإلى الآن، سجلت ثماني حالات إصابة بالفيروس داخل ليبيا، إذ كانت أول حالة مسجلة لمواطن قادم من المملكة العربية السعودية، ويبلغ من العمر 73 عاما.

تطهير سيارة بأحد شوارع عين زارة
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