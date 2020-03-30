توفير أجهزة تنفس صناعي في مستشفى الشقيقة القروي

سرير إيواء في مركز العزل ببلدية مصراتة، 29 مارس 2020، (صحة الوفاق)

نفذت إدارة مستشفى الشقيقة القروي بعض التجهيزات تحسبا لأي طارئ، منها أجهزة تنفس صناعي، بعد إعلان حالة الاستعداد القصوى إثر اكتشاف حالات مصابة بفيروس كورونا المستجد في ليبيا.

شملت التجهيزات أيضا مجموعة من أسرة الإيواء وإعداد غرفة للعناية الفائقة، إضافة إلى مستلزمات الإسعاف والطوارئ، وتجهيز المختبر وتوفير أدوية متنوعة في صيدلية المستشفى، حسب بيان وزارة الصحة في حكومة الوفاق على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أمس الإثنين.

وتتواصل جهود الوزارة لرفع الجاهزية في البلديات، إذ أعلنت أمس الأحد تواصل أعمال تجهيز مركز العزل الصحي في مدينة مصراتة، حيث تم توفير أسرة إيواء وأجهزة كشف ومعدات طبية أخرى.

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وفي سياق متصل، أمدت الوزارة عددا من البلديات بإمدادات طبية لمجابهة فيروس كورونا، مقدمة من مستشفى معيتيقة العسكري.

وإلى الآن، سجلت ثماني حالات إصابة بالفيروس داخل ليبيا، إذ كانت أول حالة مسجلة لمواطن قادم من المملكة العربية السعودية، ويبلغ من العمر 73 عاما.