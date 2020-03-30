تقديم مواد وقاية للجالية الليبية في مصر.. والانتهاء من تسكين العالقين في تونس

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 30 مارس 2020, 09:09 صباحا
كمامات ومستلزمات وقاية وفرتها السفارة الليبية في الفاتيكان للجالية، 24 مارس 2020، (خارجية الوفاق)

تتواصل جهود البعثات الدبلوماسية الليبية حول العالم لتقديم العون إلى الجاليات، في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد، حيث تكون الحاجة إلى تقديم المواد الوقائية لهم إضافة إلى معاونة العالقين جراء توقف حركة السفر عالميا.

وفي هذا السياق، استمرت لجنة الأزمة التابعة للسفارة الليبية في القاهرة، توزيع سلة من مواد الوقاية على عدد من أفراد الجالية والمواطنين العالقين القاطنين في بعض أحياء القاهرة الكبرى وهي 6 أكتوبر، والشيخ زايد، والرحاب، والمهندسين، وفيصل، والحدائق، حسب بيان وزارة الخارجية في حكومة الوفاق على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أمس الأحد.

وأكدت أنها ستقدم هذه المواد للراغبين من المواطنين الليبيين في أماكن تواجدهم في مختلف الأحياء الأخرى، وذلك في اطار اتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

تسكين العالقين
وفي تونس، أكدت القنصلية الليبية العامة بمدينة صفاقس إنهاء المرحلة الأولى من تقديم الخدمات اللازمة للمواطنين العالقين جنوب تونس، بتسكينهم في عدد من الفنادق والشقق.

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وأضافت القنصلية أنها شرعت في المرحلة الثانية من العملية بتقديمها بعض الأدوية والمستلزمات الطبية لعدد من المواطنين العالقين، خصوصا المرضى منهم، موضحة أنها ستستمر في تقديم الخدمات اللازمة وفقا لتعليمات وزارة الخارجية.

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