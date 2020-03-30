حجز مخالفين قرار حظر التجول في بنغازي

مدير أمن بنغازي العميد عادل عبدالعزيز خلال تفقد نقاطا أمنية بمدينة بنغازي الأسبوع الماضي. (فيسبوك)

أعلنت مديرية أمن بنغازي حجز أشخاص مخالفين لقرار حظر التجول، ضمن الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس «كورونا».

وقالت المديرية عبر صفحتها الرسمية، بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: إن أعضاء قسم شرطة النجـدة ووحدة التحري حجزوا المخالفين، واتخذوا كافة الإجراءات القانونية حيالهم. وأوضحت أن هذه الإجراءات «تنفيذاً لقرار معالي وزير الداخلية بشأن حظر التجوال من الساعة الـ3 عصرا إلى الساعة الـ7صباحاً».

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وفي الثامن عشر من مارس الحالي، قرر وزير الداخلية بالحكومة الموقتة المستشار إبراهيم بوشناف حظر التجول حظراً تاماً من الساعة السادسة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحاً»، ضمن إجراءات احترازية لفيروس «كورونا»، ليجري تمديده في وقت لاحق من الساعة الـ3 عصرا إلى الساعة الـ7صباحاً، في قرار استثنى «سيارات الإسعاف، وسيارات الأفراد المكلفين بتنفيذ القرار».