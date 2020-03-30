جولة للجنة الاقتصادية لمراقبة الأسعار بأسواق طبرق

جولة للجنة الاقتصادية لمراقبة الأسعار بأسواق طبرق, 29 مارس 2020 (الإنترنت)

باشرت الأحد اللجنة الاقتصادية لمراقبة الأسعار وسوء التخزين، واحتكار السلع عملها، انطلاقا من اجتماعها الصباحي بمقر الغرفة التجارية، ثم مراقبة الاقتصاد ومخازن السلع التموينية، ومنها انطلقت الى سوق الخضار لمتابعة أسعار الخضراوات بعد تلقيها شكاوي من المواطنين بارتفاع أسعار الخضار.

وحسب المكتب الإعلامي للجنة التقى الوفد بتجار الخضار بالسوق المخصص بالمنطقة الصناعية، والذين اشتكوا من أسعار استجلاب الخضراوات من مصر، إذ زادت الأسعار ثلاثة أضعاف فى البيع والنقل والتوصيل، نتيجة النقص الشديد فى الخضراوات فى كافة المنطقة الليبية.

وأضاف المكتب، أن أعضاء اللجنة اتفقوا بعد استكمال جولتهم، على التمركز ليلا لاستلام كافة البرادات التي تنقل الخضار، ومن ثم التوجه بها إلى السوق ولا تفتح صباحا إلا بوجود اللجنة بالكامل من الرقابة على الأغذية والحرس البلدي والغرفة التجارية والاقتصاد واتحاد النخب والشراكة المجتمعية طبرق.

جولة للجنة الاقتصادية لمراقبة الأسعار بأسواق طبرق, 29 مارس 2020 (الإنترنت)