الناظوري يشكل لجنة استشارية طبية فرعية لمتابعة تداعيات فيروس كورونا

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 29 مارس 2020, 11:38 مساء
رئيس أركان قوات القيادة العامة الفريق عبدالرازق الناظوري، (أرشيفية : الإنترنت)

قرر رئيس الأركان بقوات القيادة العامة، رئيس اللجنة العليا لمكافحة وباء «كورونا»، الفريق عبدالرازق الناظوري، تشكيل لجنة استشارية طبية فرعية تتولي اللجنة إبداء الاستشارات الطبية وكل ما يعني لها من ملاحظات حول الاحتياجات والمعدات الطبية للوقاية من وباء كورونا المستجد.

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وبحسب بيان للجنة العليا لمكافحة وباء كورونا، التابعة للقيادة العامة، فسيكون من مهام اللجنة،تقديم التقارير مفصلة يوميا إلي اللجان الرئيسية كلا حسب نطاقه الجغرافي والإداري.

وتضم اللجنة الاستشارية الطبية الأستاذ الدكتور عبد الله سليمان التير رئيسا، وبعضوية كل من الأطباء محمد رافع عباس وأحمد عبد القادر المغربي ويوسف عبد الله بالرأس وعلي فايز رجب أهليس ومهند عبد الهادي الزوي وصلاح أحمد العمروني.

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