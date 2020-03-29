حملة للتوعية بطرق الوقاية من فيروس كورونا في بني وليد

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد | الأحد 29 مارس 2020, 11:12 مساء
حملة التوعية والتعريف بطرق الوقاية من فيروس كورونا في بني وليد. (الإنترنت)

أطلق فرع جمعية الهلال الأحمر في بني وليد وعدد من الشباب المتطوعين، اليوم الأحد، حملة للتوعية وتوزيع عدد من المنشورات التي تتضمن طرق الوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وقال أمين فرع الهلال الأحمر ببني وليد، علي الفقهي لبوابة الوسط ، أن الحملة بدأت بوضع الملصقات فى عدة محال تجارية بالمدينة، إلى جانب توزيع مطويات على المواطنين ووضع إشارات للوقوف أثناء عملية الشراء من المحال التجارية.

وذكر الفقهي أن الحملة تهدف لحماية المدينة من وباء كورونا، داعيا الجميع إلى الالتزام بالبقاء في منازلهم حفاظا على أرواحهم وصحتهم، والتقيد بكافة التعليمات والإرشادات والإجراءات الاحترازية التي أطلقتها لجنة الطوارئ بالبلدية.
 

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