مكاتب الحجر البيطري تطبق معايير السلامة والحيوانات لا تسهم في انتشار كورونا

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 29 مارس 2020, 11:22 مساء
ميناء طرابلس، 4 نوفمبر 2019. (الإنترنت)

قال رئيس المركز الوطني للصحة الحيوانية زكريا مصطفي، بأنه لا توجد دلائل على ان الحيوانات تلعب دورا في انتشار فيروس كورونا. 

وشدد في خطاب وجهه إلى رئيس مصلحة الموانئ والنقل البحري، على التزام عمل مكاتب الحجر البيطري بتطبيق معايير الأمن والسلامة الحيوية في التعامل مع الحيوانات.

جاء هذا التعميم في أعقاب ما تردد عن عزوف العاملين بأقسام المناولة بالموانئ البحرية عن مناولة شحنات المواشي خوفا من انتقال العدوى بمرض فيروس كورونا، حسب ماجاء في خطاب رئيس مجلس إدارة الشركة الليبية للموانئ محمد على حميدان إلى مديري فروعها بالموانئ البحرية.

وأشار رئيس المركز الوطني للصحة الحيوانية التابع لوزارة الزراعة إلى أنه «على تواصل وتحديث يومي مع المنظمة الدولية العالمية للصحة الحيوانية ومنظمة الأغذية والزراعة»، في ظل الأزمة العالمية المتعلقة بتفشي جائحة كورونا المستجد، وفي ظل الإجراءات الرقابية المتعلقة بالصحة والسلامة والمحافظة على سلامة الغذاء عن طريق السماح فقط للحيوانات السليمة ومنتجاتها لدخول السلسلة الغذائية.

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