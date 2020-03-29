عميد غات: المدينة تفتقر إلى الكوادر والأجهزة الطبية والوضع الصحي «صفر»

عميد بلدية غات قوماني صالح, (أرشيفية : الإنترنت)

قال عميد بلدية غات قوماني صالح، إن الوضع الصحي فى غات يعتبر «صفر»، مضيفا أن المدينة تفتقر إلى الكوادر والأجهزة الطبية.

وشدد صالح، في تصريحات إلى «بوابة الوسط» على أن الوضع في ظل هذه الظروف ومع انتشار جائحة فيروس كورونا، خطير جدا، لاسيما مع اكتشاف حالات مصابة بالفيروس في البلاد.

ولفت إلى أن المدينة لا يوجد بها أي جهاز كشف لهذا الفيروس أو أدوية..

وكشف عن القبض على نحو عشرين مهاجر غير شرعي خلال الأيام الماضية، حاولوا دخول غات من الأراضي الجزائرية، التي ظهرت فيها حالات مصابة بفيروس كورونا، لافتا إلى غلق المعبر الحدودي ياسين حيث هناك بعض الدوريات الأمنية على الحدود لكن تنقصها المعدات.

يشار إلى أن مدينة غات تعاني منذ سنوات من نقص الإمكانيات الصحية، بعد مغادرة الأطقم الطبية من دولة كوريا، بسبب الأوضاع الأمنية التي تشهدها ليبيا.