الثلاثاء.. بدء تسجيل الدروس التعليمية لطلبة المعاهد الفنية المتوسطة

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 29 مارس 2020, 10:11 مساء
اجتماع لقادة المعاهد الفنية المتوسطة, 29 مارس 2020 (صفحة المعاهد على فيسبوك)

بحث مدير إدارة المعاهد الفنية المتوسطة م.صلاح سلامة، صباح اليوم، مع مدير مكتب المعاهد الفنية المتوسطة طرابلس حسين الشروي، والمدراء العامين لعدد من المعاهد، الترتيبات النهائية لبدء بث الدروس التعليمية لطلبة المعاهد، والتي من المتوقع أن يُباشر تسجيل المواد الداسية ابتداء من بعد غد الثلاثا، وطيلة فترة تعليق الدراسة من التاسعة صباحاً إلى الساعة الثانية عشر ظهراً.

وبحسب بيان للإدارة اليوم، فإن الاجتماع الذي عقد بديوان الهيئة الوطنية للتعليم التقني والفني، خصص لتحديد المواد الدراسية التي سيتم تسجيلها، بالإضافة لمقار تسجيل الدروس التعليمية، واختيار المدرسين وفق معايير اتفق عليها المجتمعون.

وسيكون أبرز المعلمين، سناء محيدلي في مادة الرسم الهندسي، والمواد الصحية، بينما المعهد الفني المتوسط النهضة في مادة النسيج، ومعهد الجهاد وغوط الشعال للمهن الشاملة، وستكون الدروس في مادة الحاسوب، والمواد العامة، بالإضافة للمعهدين الفنيين المتوسطين للمهن الكهربائية والميكانيكية أحمد شوقي، وأبوسليم الصناعي.

ويأتي تسجيل وبث الدروس التعليمية عبر القنوات الفضائية الليبية ضمن تفعيل ملف التعليم عن بعد، الذي تتبناه الهيئة الوطنية للتعليم التقني والفني لمواجهة فيروس كورونا.

اجتماع لقادة المعاهد الفنية المتوسطة, 29 مارس 2020 (صفحة المعاهد على فيسبوك)
اجتماع لقادة المعاهد الفنية المتوسطة, 29 مارس 2020 (صفحة المعاهد على فيسبوك)
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