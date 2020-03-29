مسؤول بمنظمة الصحة العالمية: قلة الإصابات بـ«كورونا» في ليبيا ترجع لعدم قدرة نظم اكتشاف الإصابات

مدير منظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، أحمد المنظري, (أرشيفية : الإنترنت)

أرجع مدير منظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، أحمد المنظري، سبب قلة ظهور حالات مصابة بفيروس «كورونا» في ليبيا إلى عدم قدرة نظم الترصد على اكتشاف الإصابات بعد.

وأشار المنظري في حوار مع جريدة «الشرق الأوسط» إلى سبب آخر يعزز فرضية عدم ظهور حالات كثيرة في ليبيا أو في بعض البلدان عموما، ويكمن في أن الفيروس في 80% من الحالات يسبب مرضا خفيفا قد لا يُلتفت إليه، ويتعافى منه المصابون دون أن يدركوا أنه «كوفيد- 19».

تسلسل زمني.. تفاصيل إصابة 8 ليبيين بفيروس كورونا وحالة أخرى في مصر

وأوضح أن منظمة الصحة العالمية قدمت الدعم للبلدان لبناء قدراتها، لاكتشاف وتشخيص مرض «كوفيد- 19»، خصوصا البلدان التي تعتبرها المنظمة عالية الخطورة، وتضعها ضمن الدول ذات الأولوية.