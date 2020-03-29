مستشفى الهواري ينظم دورة تدريبية حول «الملابس والمعدات» الواقية من كورونا

القاهرة - بوابة الوسط: خديجة العمامي | الأحد 29 مارس 2020, 09:39 صباحا

ينظم مستشفى الهواري العام بمدينة بنغازي، دورة تدريبية للأطقم الطبية و العاملين بالمستشفى حول الملابس والمعدات الواقية من فيروس «كوفيد19» المعروف بكورونا المستجد.

وقال مدير مكتب الإعلام بالمستشفى هاني العريبي لـ«بوابة الوسط» الأحد بـ«تعليمات عاجلة من الدكتور عبد الرحمن الشريف مدير عام المستشفي جرى البدء بإعطاء دورات تدريبية للأطقم الطبية و العاملين بالمستشفى على طرق الوقاية من فيروس كورونا وايضا طرق ارتداء ونزع الألبسة الواقية حسب توصيات منظمة الصحة العالمية».

وأضاف: «أجريت اول دورة الخميس الماضي واستهدفت 40 عنصرًا من العاملين بالمستشفى وستستمر الدورات بالتنسيق مع منسق التدريب».

ولفت العريبي إلى أن المستهدفين للمشاركة في هذه الدورات هم «كل العاملين بمستشفى الهواري وكل رئيس قسم يسلم اسماء المشاركين لمنسق الدورات والتدريب الدكتور احمد الساحلي».

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وأشار العريبي إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار إجراءات «تجهيز وتحوير مستشفى الهواري العام بنغازي ليكون مقرًّا للحجرالصحي حال وصل المرض، للبلاد لا قدر الله».

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